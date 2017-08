Fórum TurisTIC Brasil acontece nos dias 17 e 18 de agosto em Salvador

Nos dias 17 e 18 de agosto, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) participa do Fórum TurisTIC Brasil, realizado em Salvador (BA). O fórum apresentará importantes conhecimentos e boas práticas aplicáveis a um público formado por representantes de destinos turísticos, empresas de tecnologia, entidades empresariais e governos interessados em ampliar o nível de inovação e competitividade do turismo no Brasil e gerar novas oportunidades de negócios.

O diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, será mediador do painel “Gestão de Destinos Turísticos: Casos Inspiradores”, em que serão apresentados casos de sucesso de destinos nacionais e internacionais que planejam e implementam ações no âmbito da governança, inovação da oferta, promoção e comercialização, tornando-se uma inspiração para os gestores nacionais.

Para Wendling este é um dos painéis mais importantes do evento, pois trata de gestão de destinos. “Falaremos sobre três casos de sucesso e bem específicos, que é Maceió no segmento sol e praia; Bonito, que é o melhor destino de ecoturismo do Brasil e também as Ilhas Baleares, que é um destino internacional e complexo por ser um arquipélago. A Fundação de Turismo, que é parceira do evento, ainda vai colocar em pauta alguns exemplos de gestão do turismo em Mato Grosso do Sul”, explica.

A ideia do evento é proporcionar sinergias entre os setores, dinamizando e criando novas oportunidades de negócio. Esta será a segunda vez que o evento acontece no Brasil, que é realizado anualmente em Barcelona, na Espanha. Em sua primeira edição no Brasil, em 2016, o Fórum reuniu cerca de 300 atores do turismo nacional e internacional.

O Fórum TurisTIC reunirá diversos palestrantes e promoverá mais 15 horas de atividades. Estão previstos painéis sobre o perfil atual do viajante, destinos inteligentes, branding e marketing digital de destino, soluções tecnológicas que possam ser aplicadas pelos destinos turísticos, além de casos inspiradores de gestão. Mais informações é só acessar o site.

Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul

Foto: Marcelo Krause

