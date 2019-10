Turistas da 7ª edição da Conferência Internacional Wildfire terão bem receber no aeroporto

O receptivo artístico vem para causar uma primeira impressão positiva e mostrar os talentos culturais de Campo Grande - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), entra como parceira junto à 7ª edição da Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais, Wildfire, na divulgação das atrações turísticas e culturais da Capital de Mato Grosso do Sul. O evento acontece entre os dias 28 de outubro e 1 de novembro em Campo Grande, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. O Wildfire segue com ações complementares por cidades do interior do Estado no dia 2 de novembro.

Pela primeira vez, este gigantesco evento, que conta com técnicos, gestores e autoridades de aproximadamente 50 países, acontece na América do Sul. Dentre milhares de municípios, Campo Grande foi escolhida para receber a Conferência após uma série de articulações dos profissionais de Turismo da Sectur. Em sua 7ª edição, a conferência ocorre há 30 anos e já passou pelos EUA, Canadá, Coréia do Sul, Espanha, Austrália e África do Sul.

Um dos principais objetivos da Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais (Wildfire) é a troca de conhecimentos entre profissionais de todas as nacionalidades ligados ao manejo do fogo e ao controle de incêndios florestais. Entre as atividades da Conferência estão o debate e a divulgação de trabalhos sobre os impactos do fogo em comunidades e ecossistemas em diversas regiões do mundo.

A Conferência promove cooperação internacional e ajuda humanitária, consolidando a estratégia global para gerenciamento de incêndios e manejo do fogo. O evento também abre espaço para que empresas, instituições de pesquisa e especialistas exponham novas tecnologias, produtos e métodos para manejo do fogo e controle de incêndios florestais.

Para o prefeito Marquinhos Trad, poder receber um evento tão importante é a prova de que Campo Grande está preparada para se consolidar como a Capital dos Negócios. “Temos tudo que é necessário para receber, com a maior comodidade, autoridades de todos os cantos do mundo. Campo Grande segue melhor que ontem e pronta para o amanhã”, comenta ele.

Por tamanha grandiosidade foram elaboradas ações para receptivo dos turistas no Aeroporto Internacional de Campo Grande a partir deste sábado (26), com apresentação do Quinteto Municipal.

De acordo com a secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, é importante cativar o público de turistas que estão sendo esperadas para vir à Campo Grande.

“É a oportunidade de fortalecer ainda mais a missão da Sectur de fazer com que as pessoas descubram a nossa Capital e queiram voltar para cá num segundo momento. Nós temos verdadeiras belezas naturais, um por do sol de tirar o fôlego, o maior número de aves urbanas dentre todas as capitais, e muito mais. Nós que moramos aqui as vezes nos esquecemos do potencial turístico daqui, mas quem conhece se apaixona”, pontua Melissa Tamaciro.

O receptivo artístico vem para causar uma primeira impressão positiva e mostrar os talentos culturais de Campo Grande.

A Sectur também estará com um estande dentro do evento como um verdadeiro difusor do turismo local para os pesquisadores, cientistas, expositores e público em geral que por ali passarem.

Credenciamento imprensa para Wildfire 2019 – Antes da abertura solene do evento, marcada para às 18h30 desta segunda-feira (28), haverá coletiva de imprensa com as autoridades, às 18h. O credenciamento exclusivo para profissionais da comunicação deverá ser feito no site da Wildfire (https://www.ibama.gov.br/wildfire2019-imprensa).

Serviço – Mais informações podem ser conferidas no link https://www.ibama.gov.br/wildfire2019. O Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo está localizado na Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes.