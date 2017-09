Turistas começam a pagar taxa de permanência em Jericoacoara

A partir de hoje (21), as pessoas que visitam Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará, começam a pagar uma taxa para entrar e permanecer na cidade. A Taxa de Turismo Sustentável foi regulamentada por decreto em junho deste ano e tem valor de R$ 5 por pessoa, cobrada a cada dia de permanência.

A prefeitura de Jijoca de Jericoacoara implantou dois postos para recolhimento da taxa: uma na entrada do município e outra na entrada da Vila de Jericoacoara, que dá acesso às famosas praias, lagoas e dunas. O valor também pode ser pago por meio de boleto gerado na página na internet da prefeitura.

Pessoas com deficiência, idosos acima de 60 anos, crianças de até 12 anos, além de moradores e trabalhadores da cidade são isentos do pagamento. O decreto estabelece que 40% do valor arrecadado com o recolhimento da Taxa de Turismo Sustentável será aplicado obrigatoriamente na Vila.

O debate sobre a sustentabilidade do turismo de Jericoacoara, que é um parque nacional, ganhou mais espaço com a inauguração do Aeroporto Regional de Jericoacoara, em junho deste ano. Segundo estimativas da Secretaria do Turismo do Ceará, o número de visitantes deverá crescer 20% nos próximos 3 anos.





Veja Também

Comentários