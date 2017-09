Turistas americanas são atacadas com ácido em Marselha

O Ministério Público de Marselha, na França, afirmou que quatro jovens turistas dos Estados Unidos foram atacadas com ácida na principal estação de trem da cidade por uma mulher que já foi detida.

Segundo uma porta-voz do Ministério Público, duas das turistas foram feridas no rosto neste domingo na estação Saint Charles. Uma delas está com uma possível lesão ocular. As quatro vítimas foram hospitalizadas.

De acordo com as autoridades, não há nenhum indício até o momento de que o ataque tenha relação com terrorismo. A embaixada dos Estados Unidos em Paris informou que está em contato com as autoridades francesas sobre a questão. Fonte: Associated Press.

