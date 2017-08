Turista inglesa é baleada em Angra dos Reis, litoral sul fluminense

Uma turista inglesa foi ferida com dois tiros na tarde de ontem em Angra dos Reis, no sul fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mulher estava com o marido e três filhos na Rodovia Rio-Santos (BR-101), quando entrou, por engano, na comunidade de Água Santa, naquele município.

Eles estão fora alvejados por criminosos que controlam aquela comunidade. A mulher foi baleada e encaminhada para o Hospital de Japuíba, também em Angra dos Reis.

A vítima passou por cirurgia e está internada no hospital. O casal não fala português e se dirigia a Paraty, quando os filhos pediram para o pai fazer uma parada. Ao pedir informações, eles não entenderam as orientações e acabaram dentro da comunidade.

