Turista argentino é morto em briga de bar, no Rio

O turista argentino Matias Sebastian Carena, de 28 anos, morreu na manhã de hoje (24), após se envolver com amigos em uma briga de bar na Rua Vinicius de Moraes, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o turista teria levado um soco e caiu, desacordado, mas continuou sendo agredido. A Delegacia de Homicídios da capital está analisando imagens de câmeras de segurança da área para tentar identificar os agressores.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Polícia Civil informou que a causa da morte será esclarecida somente após a conclusão do laudo pericial e do exame de necrópsia no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no centro da capital fluminense, onde o corpo deu entrada por volta das 15h15.

Ontem (25), outra turista argentina morreu no Rio. Natalia Cappetti estava internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade, desde o dia 27 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, após entrar, por engano, no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, a caminho do Cristo Redentor. Natalia estava acompanhada do marido e de um casal de amigos espanhóis, e foi baleada nas costas por traficantes do local.

