Turista americano é internado em estado grave após agressão em Uberlândia (MG)

Um turista norte-americano de 51 anos foi internado em estado grave no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) nesta sexta-feira, 8, após ser agredido por um jovem na porta de uma boate da cidade mineira.

Câmeras de vídeo da PM de Uberlândia que monitoram ruas flagraram a agressão e dois rapazes de 23 anos foram presos - o agressor e um amigo que teria incentivado o ato.

Nas imagens, o rapaz agride violentamente o turista, que em nenhum momento esboça qualquer reação. Ele e o amigo responderão por tentativa de homicídio. Não foram divulgados os nomes do turistas e dos suspeitos.

De acordo com o delegado Vitor Dantas, os acusados alegaram que o motivo foi um esbarrão, ocorrido quando o turista conversava com uma mulher no local.