Turismo do MS começa 2020 apresentando destino para o mercado americano na New York Times Travel Show

Campo Grande (MS) – De 24 a 26 de janeiro, o turismo estadual estará representado na New York Times Travel Show, nos Estados Unidos. Considerado um setor estratégico para o desenvolvimento do estado e do país, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur/MS) participa desta ação de mercado juntamente com a Embratur, em parceria com o Consulado Brasileiro em Nova York, que está atuando para fortalecer o turismo brasileiro no mercado americano.

A divulgação dos atrativos do MS começou já nesta quinta-feira (23), na sede do Consulado, onde está sendo realizada capacitação direcionada aos Operadores de Turismo norte-americanos, com membros da USTOA (United States Tour Operators Association) que vendem pacotes para o Brasil, além de companhias aéreas e profissionais da região de Nova York que ainda não vendem nosso destino.

Durante a capacitação, Mato Grosso do Sul fará uma apresentação de cerca de 10 minutos sobre seus principais destinos turísticos aos profissionais norte-americanos. Fará também a exibição de vídeos institucionais que mostram as belezas naturais, a cultura local e um pouco da estrutura turística do estado. MS será o único representante do Centro-Oeste na ação.

Em 2018, de acordo com o Anuário Estatístico de Turismo – ano base 2019, o Brasil recebeu 538.532 turistas norte-americanos, sendo o segundo maior emissor de turistas para o país desde 2014. O Anuário 2019 de Dados Turísticos do Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul (Observatur-MS) aponta que os EUA foram o maior emissor de turistas estrangeiros por via aérea para Mato Grosso do Sul.

Buscando aumentar o fluxo deste turista no país, o visto de entrada no Brasil foi liberado para os Estados Unidos. Vigente desde 17 de junho de 2019, essa isenção é uma demanda histórica do setor e, de acordo com a Organização Mundial de Turismo (OMT), medidas de facilitação de viagens podem gerar um aumento de até 25% no fluxo de viajantes entre os países.

USTOA

Mato Grosso do Sul é o mais novo destino associado à USTOA, entidade que possui mais de 800 membros, incluindo grandes operadores de turismo do mercado norte-americano, companhias aéreas, locadoras de carros, empresas de cruzeiros, grupos hoteleiros e escritórios de turismo. A associação foi fundada em 1972 por um pequeno grupo de operadores turísticos da Califórnia e, em 1975, tornou-se uma organização nacional de reconhecimento internacional.

Segundo o diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, ser associado da USTOA é um excelente cartão de visitas para o destino. “Passamos por um crivo para sermos aceitos na associação, que é referência num mercado exigente e tão bem servido de clientes potenciais como o mercado norte-americano. Em 2020 vamos aproveitar os bons resultados alcançados no Brasil com a isenção de vistos e os EUA serão um dos mercados internacionais prioritários para Mato Grosso do Sul. Por isso precisamos colocar nosso destino em destaque e, estar validados por quem tem credibilidade, facilita o impacto das ações promocionais”.

Débora Bordin – Fundação de Turismo de MS (Fundtur/MS)

Foto: Divulgação/NYTTS