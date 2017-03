Turismo de Mato Grosso do Sul marca presença na WTM Latin América 2017

Campo Grande (MS) – De 04 a 06 de abril, o turismo sul-mato-grossense será representado na WTM Latin America 2017 & 47º Encontro Comercial Braztoa. O evento, que está em sua 5ª edição, acontece no Expo Center Norte, em São Paulo. A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), ocupará um estande oferecido pelo Ministério do Turismo aos estados brasileiros.

Segundo Bruno Wendling, diretor presidente da Fundtur-MS, esta é uma excelente oportunidade para buscar novos mercados e fortalecer os já existentes. “Vamos focar em ações promocionais pensando na geração de resultados, sempre alinhados com o trade turístico. Esta feira é uma vitrine internacional importante para oferecer nosso turismo aos mercados consumidores”, ressalta.

Na ocasião, Wendling participa da 1ª Reunião Extraordinária 2017 do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo – Fornatur. Empresários do trade sul-mato-grossense e técnicos da Fundação de Turismo participam de workshops e palestras, além de realizar atendimento ao público e empresários interessados nos destinos e produtos turísticos de MS. Também serão distribuídos kits com folhetos que destacam as regiões turísticas do Estado e retratam as belezas naturais, gastronômicas e culturais do Mato Grosso do Sul.

Sobre a WTM Latin America

A WTM Latin America, agora em seu quinto ano, atrai cerca de 9.000 executivos dos mais conceituados na indústria de viagens e turismo da América Latina. Em 2016 o evento gerou mais de US$ 370 milhões em novos negócios realizados entre expositores e compradores. Mais informações aqui.

Serviço

Local: Expo Center Norte, São Paulo

Período: 4 a 6 de outubro de 2017

Débora Bordin –Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur)

Foto: Arquivo WTM Latin America

