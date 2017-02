Turbina de avião da Latam pega fogo e fecha Aeroporto de Congonhas

Um avião da companhia aérea Latam apresentou problemas durante a decolagem na noite de hoje (22) e provocou o fechamento do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista.

Segundo comunicado da companhia, que foi enviado à Agência Brasil por volta das 19h40 de hoje, o voo JJ3264 sairia de São Paulo com destino ao Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, às 17h40, mas a aeronave apresentou um princípio de incêndio em uma das turbinas e a decolagem foi interrompida. Os bombeiros foram acionados e controlaram o incêndio. Não houve feridos.

A companhia informou ainda que os passageiros serão desembarcados em breve e receberão a assistência necessária. A Latam disse que já foi aberto um processo para investigar as causas do acidente.

Procurada pela Agência Brasil, a assessoria de imprensa de Congonhas informou que o aeroporto está fechado para pousos e decolagens desde as 18h48.

Mais cedo, entre as 17h08 e as 17h46, o aeroporto também teve que ser fechado por causa das fortes chuvas, com granizo, que caíram na região de Congonhas.

