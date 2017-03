Tumulto antecipa fim da manifestação contra reforma da Previdência no Rio

Uma briga que começou com o enfrentamento de estudantes mascarados contra guardas municipais acabou antecipando o fim da manifestação contra a refoema da Previdência no Rio de Janeiro. Após os estudantes lançarem alguns rojões contra o posto da Guarda Municipal, que fica em frente à Central do Brasil, os próprios sindicalistas que participavam do ato iniciaram uma briga com os mascarados. Pedras foram lançadas no meio do protesto, por ambos os lados.

Em seguida, um efetivo da guarda começou a reprimir os estudantes com bombas de gás e o uso cassetetes. Os mascarados reagiram com mais rojões e pedras contra a guarda. Por causa do tumulto, o ato que previsto para continuar acabou intrrompido e os manifestantes se dispersaram. A caminhada havia começado na Igreja da Candelária, de onde seguiu até a Central do Brasil.

As pistas da Avenida Presidente Vargas foram bloqueadas para o trânsito em ambos os sentidos.

