Tuiuiús do aeroporto estão revitalizados e voltam a dar boas-vindas a quem chega à Capital

Após trabalho intenso, o artista plástico Cleir finaliza a obra de restauração do monumento Pantanal Sul, também conhecido como “Tuiuiús do Aeroporto”.

A obra, inaugurada no ano 2000, há quatro anos estava danificada com uma das três esculturas da ave símbolo do Pantanal caída. A parceria do arista plástico, Sicredi e Infraero devolveu aos campo-grandenses e turistas a grandeza e beleza de um dos cartões-postais da cidade.

“Estou muito feliz por entregar à cidade os tuiuiús restaurados. Tenho muito a agradecer ao Sicredi e Infraero pela atenção às obras de arte de Campo Grande. Também agradeço a dedicação de toda equipe que trabalhou comigo nesse projeto”, destaca Cleir.

Durante a restauração, umas das aves foi reconstruída e as outras duas receberam reforço em sua estrutura, para assim, ficarem mais resistentes, em especial à ação do tempo e clima.

A obra foi entregue simbolicamente nesta segunda-feira (6), mas a inauguração oficial acontece no início de dezembro, já que o Sicredi também em parceria com a Infraero está restaurando também a praça onde o monumento está localizado.

“Todo trabalho é importante, mas essa restauração desperta um carinho especial, já que era muito triste ver as esculturas caídas logo onde muitas pessoas entram na cidade. Agora Campo Grande volta a dar as boas-vindas de braços abertos e com a beleza da nossa fauna tão rica, aos visitantes e moradores”, finaliza Cleir.

Revitalizações – Essa é a quarta obra revitalizada de Cleir. Em abril deste ano, o artista pintou novamente o painel da Arara-Azul, localizado ha 22 anos na fachada de um hotel na Avenida Afonso Pena.

Em 2016 revitalizou em Dourados, os painéis das Araras Vermelhas e do Papagaio Verdadeiro, ambas as iniciativas foram realizadas em parceria com o Sicredi.

Já em julho deste ano, Cleir entregou a Bonito a revitalização do Monumento das Piraputangas, obra que após 10 anos de inaugurada, se tornou ainda mais colorida e iluminada, tornando ainda mais belo um dos principais cartões-postais do Brasil.

Em agosto, Cleir entregou à cidade uma homenagem pelos 118 anos da Capital, onde cinco esculturas de capivaras passaram a integrar o cenário campo-grandense. As obras do projeto Capivara Urbana foram realizadas por meio de parceria com a Águas Guariroba.

Sobre o artista – Em quase 40 anos de carreira, Cleir comprova a cada obra, seu amor pela fauna sul-mato-grossense. A natureza é sua inspiração e a cada novo projeto, o artista representa o Estado em painéis e esculturas originais.

São cerca de 30 obras espalhadas por Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Bonito, Aquidauana, Bataguassu, Rio Verde de MT, Bodoquena, Três Lagoas e Ladário. Entre os trabalhos mais conhecidos estão a Praça das Araras, Monumento do Sobá e Deusa da Justiça, em Campo Grande.