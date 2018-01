Tuiuiús do aeroporto de Campo Grande já têm nomes

No dia inauguração foi lançado um concurso cultural para dar nomes aos Tuiuiús, no qual a população pode participar através de um site e batizar as aves. - Divulgação

Zé Bicudo, Majestoso e Asa Branca são os nomes dos três tuiuiús do monumento Pantanal Sul, que fica na Praça Brigadeiro Faria Lima e foi revitalizado através de uma parceria entre o Sicredi, Infraero e o artista plástico Cleir Ávila.

No dia inauguração foi lançado um concurso cultural para dar nomes aos Tuiuiús, no qual a população pode participar através de um site e batizar as aves.

A banca do concurso foi composta de representantes da Infraero, Sicredi e do artista Cleir que votaram em 5 opções cada um, a sugestão de Izaltino Ojeda Pereira foi uma unanimidade entre eles, dentre as mais de 2 mil participações. O ganhador recebeu uma viagem para o Zagaia Eco Resort com direito a traslado, hospedagem e um acompanhante.

Izltino é funcionário público e mora perto do aeroporto. “Cresci em fazenda e sempre batizei os animais apenas olhando e vendo qual nome combinava. Vi a divulgação do concurso e passando todos os dias em frente ao aeroporto resolvi participar. Fiquei muito feliz em ganhar, não só pelo prêmio, mas também por dar uma contribuição à cidade”, explica Izaltino.

A obra, inaugurada no ano 2000, há quatro anos estava danificada com uma das três esculturas da ave símbolo do Pantanal caída. A parceria do artista plástico Cleir Ávila, Sicredi e Infraero devolveu aos campo-grandenses e turistas a grandeza e beleza de um dos cartões-postais da cidade.

O presidente da Central Sicredi Brasil Central, Celso Figueira, afirma que o concurso teve o objetivo de envolver a população de Campo Grande e torná-la parte da obra, pois este monumento é da cidade e o nosso é investir nas regiões em que o Sicredi está”, disse Figueira.