Tufão Hagibis poderá atingir região metropolitana de Tóquio

O Hagibis, um dos tufões considerados mais poderosos neste ano, está avançando para atingir amplas áreas da parte leste do Japão, incluindo Tóquio, entre sábado (11) e domingo.

A Agência de Meteorologia do Japão classificou o Hagibis como muito forte, na categoria do segundo mais potente. Ele é também de grande tamanho e deverá trazer ventos violentos e chuva contínua em extensas áreas.

A agência diz que o Hagibis está se movendo rumo ao norte sobre o Pacífico, na parte oeste das Ilhas Ogasawara, em direção a Honshu, a ilha principal do arquipélago japonês.

Os ventos poderão atingir mais de 108 quilômetros por hora nas regiões de Kansai, Shikoku e Tokai, assim como nas Ilhas Ogasawara e Izu.

O tufão deverá se tornar mais forte ao longo da costa leste do Japão.

Chuva torrencial é previstas no Pacífico, nas regiões leste e oeste do Japão, de hoje a sábado, podendo provocar inundações e deslizamentos de terra.

As autoridades estão alertando os moradores das regiões que se encontram no caminho do tufão para que se preparem antecipadamente para o fim de semana.

Serviços de informação

O governo japonês está ampliando os serviços de informação em língua estrangeira sobre o tufão Hagibis e os problemas que poderá causar no setor de transporte.

Consultas por telefone em inglês, chinês e coreano estarão disponíveis na Organização Nacional de Turismo do Japão. O número de contato é 050-3816-2787.

Informações sobre áreas de evacuação serão mostradas em aplicativos para celulares e redes sociais.

Funcionários adicionais, com conhecimento de língua estrangeira, foram deslocados para os principais aeroportos.

Trem-bala

A Companhia Ferroviária JR Central do Japão está cancelando os serviços do trem-bala Shinkansen, da linha Tokaido, no trecho entre Tóquio e Nagoya, a partir deste sábado de manhã, por causa do tufão.

A empresa diz que a maior parte das operações entre Nagoya e Shin-Osaka será suspensa.

*Emissora pública de televisão do Japão