Tufão Hagibis causou alagamento de mais de 12 mil residências no Japão

A NHK apurou que 12 mil residências foram inundadas pelo tufão Hagibis, que atingiu o Japão no final de semana.

Informações coletadas por estações da NHK em todo o país revelaram que cerca de 900 casas foram destruídas ou parcialmente danificadas.

As águas subiram acima do nível do solo em 7.907 residências em 16 províncias, incluindo Nagano e Tochigi.

Em 4.296 residências de 21 províncias, incluindo Shizuoka e Saitama, a água invadiu as casas pelo subsolo.

Um total de 66 residências em sete províncias, incluindo Chiba, ficaram parcialmente destruídas, enquanto 914 em 20 províncias, incluindo Tóquio e Kanagawa, ficaram parcialmente danificadas.