TST recebe inscrições para concurso de juiz substituto com salário de R$ 27 mil

O TST (Tribunal Superior do Trabalho) continua com inscrições para preencher vagas de juiz substituto. O salário é de R$ 27 mil e vale para 24 cidades do país que têm cidades-sede do tribunal, incluindo Campo Grande.

O concurso público será executado em cinco etapas e tem 132 vagas que serão lotados nas cidades cidades-sede dos Tribunais. A primeira etapa (prova objetiva seletiva) será realizada nas 24 cidades-sede, incluindo Campo Grande. As outras etapas serão em Brasília – DF.

Para concorrer, é preciso que o interessado tenha pelo menos três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito, aptidão física e mental, bons antecedentes. As inscrições devem ser feitas pelo site www.concursosfcc.com.br até 2 de agosto.

