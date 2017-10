TST apresenta proposta de acordo coletivo

A cláusula 28, que trata do plano de saúde, continua sendo mediada pelo TST. / Divulgação

Na tarde de ontem (4), o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emmanoel Pereira, apresentou proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018 para os Correios e as federações representantes dos trabalhadores.

A proposta contempla reajuste de 2,07% (INPC) retroativo ao mês de agosto de 2017, compensação de 64 horas (8 dias) e desconto dos demais dias de ausência, além da manutenção das cláusulas já existentes no ACT 2016/2017. A cláusula 28, que trata do plano de saúde, continua sendo mediada pelo TST.

Os Correios se manifestam pela aceitação da proposta e aguardam decisão dos trabalhadores que deliberarão sobre o assunto nas assembleias a serem realizadas até esta sexta-feira (6).

