Trump/Twitter: se impasse continuar, republicanos devem votar orçamento

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco no Twitter que, caso uma solução para a paralisação do governo não seja encontrada rapidamente, os Republicanos devem forçar a mão e votar o orçamento federal de longo prazo, sem medidas paliativas.

"Ótimo ver como os Republicanos estão lutando por nossos militares e pela segurança na fronteira. Os democratas apenas querem que imigrantes ilegais entrem no país sem vistoria. Se o impasse continuar, os Republicanos devem forçar a votação do orçamento de longo prazo, sem medidas provisórias", escreveu o mandatário.

Na madrugada de sexta para sábado, membros do Congresso norte-americano não chegaram a um consenso em torno do financiamento federal, de maneira que muitas atividades e agências do governo ficaram paralisadas e sem recursos para operar. (Caio Rinaldi - caio.rinaldi@estadao.com)