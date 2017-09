Trump volta a se manifestar sobre polêmica com atletas dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a se manifestar na noite de sábado sobre as polêmicas com atletas norte-americanos no Twitter. "Roger Goodell, da NFL, acabou de apresentar uma declaração tentando justificar o desrespeito total que certos jogadores mostram ao nosso país. Diga a eles que fiquem de pé!", escreveu Trump, se referindo a comunicado divulgado pelo comissário da National Football League (NFL, ou Liga Nacional de Futebol Americano), Roger Goodell.

Na noite de sexta-feira, em evento no Alabama, Trump disse que os jogadores da NFL que se recusam a ficar de pé durante o hino norte-americano estão mostrando um "total desrespeito à nossa herança". Vários jogadores da NFL se ajoelharam, sentaram ou levantaram punhos durante o hino para protestar contra o tratamento policial aos negros e a injustiça social nos EUA. Na semana passada, nos jogos da NFL, quatro jogadores sentaram-se ou se ajoelharam durante o hino, e dois levantaram os punhos.

Depois do evento de sexta-feira, Trump se manifestou neste sábado sobre o assunto em outra série de mensagens no Twitter. "Se um jogador quiser o privilégio de ganhar milhões de dólares na NFL, ou em outras ligas, ele ou ela não deve ter permissão para desrespeitar a nossa grande bandeira americana (ou o país) e deve ficar de pé durante o hino nacional. Caso contrário, você está demitido. Encontre outra coisa para fazer!"

O comissário da NFL, Roger Goodell, divulgou nota criticando os comentários de Trump. "Comentários divisivos como esses demonstram uma falta de respeito pela NFL, nosso grande jogo e todos os nossos jogadores, e uma incapacidade de entender a força para o bem que nossos clubes e jogadores representam em nossas comunidades", disse.

Trump também se envolveu em outra polêmica ao desfazer pelo Twitter um convite da Casa Branca ao jogador de basquete Stephen Curry. O presidente dos EUA indicou que Curry, campeão da National Basketball Association (NBA, ou Liga Nacional de Basquete) pelo Golden State Warriors, não seria bem-vindo na Casa Branca para a visita comemorativa tradicionalmente feita por equipes campeãs, depois que Curry sinalizou que não queria ir. "Ir até a Casa Branca é considerado uma grande honra para uma equipe que venceu um campeonato. Se Stephen Curry hesita, então o convite está retirado!", disse.

Os Warriors, atuais campeões da NBA, disseram que ficou claro para eles que não são bem-vindos na Casa Branca. A equipe não havia tomado uma decisão coletiva antes do sábado e planejava discutir isso. Depois da mensagem do presidente, o treinador Steve Kerr respondeu: "Não estou surpreso. Ele ia romper conosco antes de podermos romper com ele." (Fonte: Associated Press)

Veja Também

Comentários