Trump volta a pedir mais rigor de acesso aos EUA após atentados na Espanha

Após o atentado terrorista em Barcelona, na Espanha, o presidente Donald Trump voltou a pedir hoje (18) que os tribunais norte-americanos retirem as obstruções que impedem o pleno vigor do decreto que veta temporariamente a entrada nos Estados Unidos de pessoas provenientes de seis países de maioria muçulmana: Líbia, Sudão, Somália, Síria, Irã e Iêmen.

Trump afirmou que os EUA condenam o ataque terrorista e farão “o que for necessário para ajudar. Sejam fortes, nós amamos vocês! ”, escreveu no twitter.



Também pelo twitter, Trump afirmou que o terrorismo radical islâmico deve ser interrompido por qualquer meio. “Os tribunais devem nos devolver nossos direitos de proteção”, afirmou. Ele também acusou os democratas de tornar a segurança difícil para os Estados Unidos. “Eles usam os tribunais e as obstruções associadas em todos os momentos. Isso deve parar!”, escreveu.

Suprema Corte limita

No final de Junho, a Suprema Corte autorizou que o decreto que proíbe a entrada de pessoas desses países de maioria muçulmana entrasse em vigor, porém de maneira limitada. A interpretação da Corte é de que o decreto não se aplica aos cidadãos com vistos previamente emitidos e, além disso, que o critério para autorização da entrada seria uma “prova de boa-fé”, como, por exemplo, o viajante ter algum parente residente dos EUA ou algum tipo de relação.

A proibição por 90 dias está em vigor “para estrangeiros que não possuem nenhum relacionamento de boa-fé com uma pessoa ou entidade nos Estados Unidos”. Também está vetada desde junho a entrada de refugiados pelo mesmo período.

Veja Também

Comentários