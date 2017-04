Trump volta a falar sobre projeto de saúde e diz que republicanos estão unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou seu perfil no Twitter para criticar, novamente, a imprensa americana e o atual sistema de saúde do país. "Qualquer um (especialmente a mídia Fake News) que pensa que o ato de revogar e substituir o Obamacare está morto não sabe do amor e da força do Partido Republicano", afirmou.

Amplamente criticado durante a campanha eleitoral pelos republicanos, o Ato de Cuidado Acessível, que ficou conhecido como Obamacare, continua em vigor no país, após um novo projeto de saúde, feito pelos líderes republicanos da Câmara dos Representantes, ter sido rejeitado pelo setor conservador do partido, o Freedom Caucus. Essa ala conservadora republicana vem sendo alvo do presidente Trump, que chegou a ameaçar alguns deputados do Freedom Caucus para que se unam ao restante do Partido Republicano em outras votações.

Durante a manhã, Trump disse que "as conversas sobre a revogação e a substituição do Obamacare foram e estão indo em frente, e vamos continuar até que um acordo seja atingido". (Victor Rezende - [email protected] )

