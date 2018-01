Trump volta a falar de questões de imigração após retornar de Davos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retornou ao país ontem, após participar do Fórum Econômico Mundial de Davos. Nesta manhã, o republicano voltou a falar de questões de imigração e de segurança na fronteira.

"Obrigada Brandon Judd, do Conselho Nacional de Controle de Fronteira, pela fala contundente no canal Fox de que PRECISAMOS DE UM MURO", escreveu Trump em seu Twitter.

A questão da imigração e do muro na fronteira com o México causam as principais divergências no Congresso americano e levaram, na semana passada, a uma paralisação na máquina pública, após democratas se recusaram a estender financiamento federal, caso Trump seguisse com projeto para terminar programa do que protege imigrantes. (Equipe AE)