Trump volta a defender construção do muro e culpa democratas por mortes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender em sua conta no Twitter na tarde deste sábado a construção de um muro na fronteira com o México. Segundo ele, a recente morte de imigrantes ilegais sob custódia das autoridades norte-americanas é resultado da política de imigração 'patética' determinada pelo Partido Democrata. Ontem, Trump já havia ameaçado mais uma vez fechar a fronteira do país com o México caso o muro não seja construído.

"Qualquer morte de crianças ou outros na fronteira é culpa 'estritamente' dos democratas e sua política patética de imigração que permite as pessoas fazer uma longa viagem pensando que podem entrar no país ilegalmente. Eles não podem. Se tivéssemos um muro eles não poderiam nem tentar!" escreveu o presidente.

"As duas crianças em questão estavam muito doentes antes de chegarem as mãos das autoridades da fronteira. O pai da menina disse que não foi culpa deles, ele não deu água a filha por dias. A Patrulha da Fronteira precisa do muro e isso tudo terminará. Eles estão trabalhando tão duro e recebido tão pouco credito!", acrescentou Trump. (Fabiana Holtz - fabiana.holtz@estadao.com)