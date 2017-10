Trump volta a ameaçar a Coreia do Norte em mensagens no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter neste sábado para novamente ameaçar a Coreia do Norte. Em suas mensagens, Trump disse que os longos períodos de diálogo com o regime de Pyongyang não renderam frutos e sustentou que "apenas uma coisa irá funcionar", sem dar detalhes.

"Presidentes e seus governos têm dialogado com a Coreia do Norte há 25 anos, acordos foram feitos e grandes somas de dinheiro pagas não funcionaram", argumentou Trump. "Acordos foram violados antes que a tinta deles secasse, fazendo os negociadores dos EUA de bobos. Desculpem, mas apenas uma coisa funcionará!", afirmou o presidente americano.

No dia 1º de outubro, Trump escreveu que o secretário de Estado, Rex Tillerson, deveria "poupar sua energia", em vez de negociar com o regime de Kim Jong Un. "Faremos o que tem de ser feito", sustentou na ocasião.

O governo americano tem reforçado suas sanções contra a Coreia do Norte para pressionar o regime a abandonar seu programa nuclear e de mísseis. Além disso, tem atuado para que outros países caminhem na mesma direção, sobretudo a China, principal aliado dos norte-coreanos.

Em seu discurso em setembro na Assembleia Geral da ONU, Trump ameaçou "destruir totalmente" a Coreia do Norte, caso ela atacasse território americano ou um dos aliados do país na região, como a Coreia do Sul e o Japão.

Veja Também

Comentários