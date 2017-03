Trump visita escola privada em Orlando ao lado da secretária de Educação dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou uma sala de aula em uma escola religiosa privada na Flórida nesta sexta-feira. Ele esteve na St. Andrew Catholic School em Orlando, onde conheceu um quarto ano.

Trump cumprimentou alguns estudantes, que disseram a ele que estavam aprendendo sobre a história da Flórida. Ele então brincou com uma menina que disse que desejava ter seu próprio negócio. Segundo Trump, ela iria "fazer muito dinheiro, mas não entre na política".

O presidente fez a visita ao lado da secretária de Educação, Betsy DeVos, do senador pela Flórida Marco Rubio e do governador da Flórida, Rick Scott. Sindicatos de professores criticaram o ato, com o argumento de que ela mostra hostilidade de Trump em relação às escolas públicas e ainda a intenção de tornar a educação uma indústria para fazer dinheiro.

Em sua fala ao Congresso nesta semana, Trump qualificou a educação como "a questão de direitos civis de nossa era" e pediu aos congressistas que aprovem uma lei para financiar a escolha de escolas para crianças e jovens mais pobres, entre eles minorias. Ele não deu detalhes sobre a iniciativa.

A secretária de Educação tem um histórico de promover escolas que recebem financiamento público mas são operadas de maneira independente e também por apoiar a concessão de voucher para que uma criança possa frequentar uma instituição privada. Essas escolas autônomas recebem dinheiro do contribuinte, mas são administradas por grupos privados e têm mais liberdade em questões de currículo, equipe e orçamento. Os vouchers são uma espécie de bolsa dadas a famílias mais pobres para ajudar na educação das crianças. Fonte: Associated Press.

