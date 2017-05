Trump visita Arábia Saudita em primeira viagem internacional como presidente

Em sua primeira viagem internacional como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump publicou no Twitter sobre seu desembarque na Arábia Saudita. "Muito bom estar em Riyadh, Arábia Saudita. Otimista com compromissos nesta tarde e noite", disse na postagem.

Também foram divulgadas imagens da chegada de Trump ao Oriente Médio. Esta é a primeira parada em uma viagem que deve durar nove dias.

A primeira-dama norte-americana, Melania Trump, chamou atenção nas mídias sociais ao decidir não usar nenhum véu ou lenço na cabeça. A opção de Melania é consistente com a visita outras de autoridades internacionais ao país, como a primeira-ministra britânica, Theresa May, e a chanceler alemã, Angela Merkel, que não usaram nenhum tipo de cobertura na cabeça.

Em janeiro de 2015, entretanto, Donald Trump criticou no Twitter a então primeira-dama Michelle Obama por não usar o hijab na Arábia Saudita, quando acompanhava o ex-presidente Barack Obama. Trump afirmou que o povo saudita havia sido "insultado" com a decisão. Fonte: Associated Press.

