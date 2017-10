Trump vai pagar advogados de funcionários da campanha

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende gastar pelo menos US$ 430 mil de seu próprio bolso para ajudar a pagar os honorários de advogados utilizados por membros da campanha dele e do seu gabinete.

A informação foi dada por uma fonte da Casa Branca à Associated Press. A assessoria do presidente não respondeu ao pedido de entrevista.

Ainda não está claro como vão ser estruturados os pagamentos dos honorários e quais os membros do staff de Trump vão recebê-los.

Trump e seus assessores têm gasto alguns milhares de dólares com o processo que investiga a suposta interferência de funcionários do governo da Rússia nas eleições de 2016. As investigações são comandadas pelo conselheiro especial Robert S. Mueller, ex-diretor do FBI.

Michael Caputo, antigo assistente da campanha de Trump, falou publicamente que gastou com advogados parte do dinheiro da poupança para a faculdade dos filhos.

O Comitê Nacional Republicano e a campanha de reeleição do presidente vem cobrindo alguns dos custos, incluindo pagamentos ao escritório de advocacia que representa o filho mais velho do presidente, Donald Trump Jr., que em junho de 2016 se reuniu com uma advogada russa em troca de informações sobre a candidata Hillary Clinton.

Trump nega veementemente que tenha feito "conluio" com a Rússia nas eleições de 2016. As investigações e a atenção contínuas à questão enfurecerem o presidente, que vê os esforços como uma tentativa de deslegitimar seu cargo.

"A campanha de Hillary Clinton gastou centenas de milhões de dólares nas eleições, bem mais do que eu. O Facebook estava com ela, não comigo!", escreveu neste sábado no Twitter.

Nesta semana, o Facebook admitiu que ao menos 10 milhões de pessoas visualizaram anúncios patrocinados pelo governo russo em relação às eleições de 2016. Fonte: Associated Press.