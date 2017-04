Trump vai nomear Scott Garrett para a presidência do Export-Import Bank

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que nomearia o ex-congressista Scott Garrett, que apoiou o fechamento do Export-Import Bank dos EUA, para chefiar a agência de crédito.

Em 2012 e em 2015 Garrett votou contra a renovação da carta da instituição em questão, que garante empréstimos para companhias que exportam produtos americanos.

Trump também disse que nomearia Spencer Bachus, um ex-congressista republicano do Alabama que presidiu o Comitê de Serviços Financeiros do Senado, para o conselho do banco. Bachus votou em 2012 para reautorizar a agência de exportação. Ele se aposentou do Congresso em 2015. As nomeações precisam de confirmação do Senado. Fonte: Dow Jones Newswires.

