Trump vai nomear Lee Francis Cissna como chefe dos serviços de imigração

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende nomear Lee Francis Cissna como chefe dos Serviços de Cidadania e Imigração do país, de acordo com um comunicado da Casa Branca.

Essa agência processa os pedidos de imigração e naturalização e faz parte do Departamento de Segurança Interna, onde Cissna atualmente trabalha como diretor de política imigratória.

Cissna serviu anteriormente nos Serviços de Cidadania e Imigração, no escritório do conselheiro-chefe. Ele também foi diplomata no Haiti e na Suécia. Fonte: Associated Press.

