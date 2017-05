Trump vai assinar decreto para expandir direitos políticos de igrejas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai assinar um decreto nesta quinta-feira para expandir direitos religiosos, encerrando três meses de atraso de uma meta elogiada por conservadores.

Trump deve reverter restrições de atividades políticas de casas de culto e instruir o procurador-geral Jeff Sessions a iniciar um processo para definir novas diretrizes sobre como as agências do governo devem acomodar crenças religiosas, de acordo com fontes da presidência.

Entre as questões mais recentes a serem abordadas por Trump está o fim de uma regra que exige que planos de saúde incluam cobertura para métodos contraceptivos.

O presidente também vai instruir sua administração a reverter a Emenda Johnson, uma seção do código fiscal que proíbe organizações isentas de impostos como igrejas a apoiarem candidatos políticos, segundo as fontes. Fonte: Dow Jones Newswires.

