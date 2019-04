Trump vai ao Reino Unido e à França em junho para encontro com May e Macron

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama Melania Trump farão uma visita de Estado ao Reino Unido entre os dias 3 e 5 de junho, durante a qual vão se encontrar com a rainha Elizabeth II e a primeira-ministra Theresa May. Em 6 de junho, Trump e Melania vão se dirigir à Normandia, na França, à convite do presidente Emmanuel Macron, onde haverá uma reunião bilateral entre os líderes.

De acordo com comunicado da Casa Branca, a viagem ao Reino Unido tem como objetivo reafirmar "a relação firme e especial" entre os dois países. Já na França, Trump buscará "reforçar a cooperação próxima e contínua em nossos interesses econômicos e de segurança compartilhados".