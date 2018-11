Trump terá encontros informais com líderes de Turquia e Coreia do Sul

Porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders afirmou nesta quarta-feira que os líderes de Turquia e Coreia do Sul terão apenas reuniões informais com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cúpula do G-20 na Argentina, em vez de encontros formais.

Trump conversará informalmente com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e com o sul-coreano, Moon Jae-in, em Buenos Aires.

A porta-voz falou a repórteres que viajavam com Trump no avião presidencial, sem informar o motivo de os encontros terem sido de algum modo rebaixados. Fonte: Associated Press.