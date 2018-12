Trump sugere ter esperança de acordo com a China "em algum momento"

O presidente dos EUA, Donald Trump, indicou ter esperança de um acordo com a China no futuro. Ao chegar para uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, com quem classificou ter um relacionamento "especial", Trump disse que, "em algum momento", poderia render "algo que seria bom para a China e bom para os Estados Unidos".

Trump e Xi marcaram um jantar de trabalho na noite deste sábado, após o encerramento da Cúpula do G20 realizada em Buenos Aires. A reunião acontece num momento em que os dois países buscam formas de amenizar a escalada da guerra comercial.

Trump e Xi estão tentando negociar o fim de um conflito comercial que está abalando os mercados financeiros e ameaçando a economia mundial, após ambos os lados terem aumentado as tarifas sobre bilhões de dólares em bens do país rival.

Trump disse que eles também discutirão a crise dos opiáceos. O presidente norte-americano disse esperar que a China criminalize o fentanil, a forma sintética de opiáceos largamente exportada da China. Fonte: Associated Press