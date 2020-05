Trump, sobre coronavírus: deveria ter sido parado na sua fonte, na China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a responsabilizar a China por não ter contido o coronavírus no início do surto. O comentário foi feito em publicação no Twitter com ataque a adversários políticos, entre eles a presidente da Câmara dos Representantes americana, a democrata Nancy Pelosi.

O republicano caracterizou sua resposta à pandemia como "rápida" e disse que tomou as "decisões certas". "Se eu não tivesse feito meu trabalho bem, e cedo, teríamos perdido de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, em oposição aos mais de 100.000 que parece ser o número (final)", destacou.

Trump acrescentou ainda que fechou as fronteiras para viajantes chineses "muito cedo". "Uma pessoa perdida por esse vírus invisível é demais, (o vírus) deveria ter sido interrompido em sua origem, China", afirmou.