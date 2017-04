Trump sinaliza confiança sobre encontro com presidente da China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que espera a garantia de que a China vai pressionar o governo da Coreia do Norte a frear suas ambições nucleares, sublinhando o objetivo de sua reunião com o presidente chinês, Xi Kinping, que acontece hoje, na Flórida.

"Eu acho que a China vai avançar" no impedimento dos atos agressivos dos norte-coreanos, disse Trump a bordo do Air Force One, a caminho de Mar-a-Lago, em Palm Beach, onde os líderes das duas maiores economias do planeta se encontrarão.

Sobre o comércio, ele disse que os EUA "têm sido tratados injustamente e nós fizemos terríveis acordos comerciais com a China por muitos, muitos anos. Isso é uma das coisas de que vamos tratar".

Embora o governo Trump espere conseguir concessões da China sobre comércio e Coreia do Norte, assessores da Casa Branca disseram que o encontro foca principalmente no estreitamento dos lado entre as duas nações.

Autoridades americanas minimizaram as expectativas de que a China possa concordar com movimentos significativos relacionados aos desejos de Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.

