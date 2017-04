Trump silencia sobre política de prevenção e controle de armas, após tiroteio

Após o tiroteio ocorrido ontem (10), em San Bernardino, na California, que deixou três mortos e um ferido, o presidente Donald Trump e a Casa Branca não comentaram o incidente nas redes sociais ou em comunicados oficiais. O “silêncio” de Trump repercutiu na imprensa norte-americana, que fez comparações da sua postura perante o ocorrido com a do ex-presidente Barack Obama, um ferrenho defensor de mudanças na legislação para permitir um maior controle de armas no país..

Segundo a ONG Gun Violence Archive (Arquivo de Violência Armada), que documenta e contabiliza incidentes com armas registrados em mais de dois mil veículos de comunicação do país, só este ano já foram registrados, nos Estados Unidos, 16.233 incidentes com armas de fogo e 4.072 mortes.

No ano passado, em 12 meses, foram contabilizados 58.439 incidentes e 15.079 mortes, além de 30.626 feridos.

No tiroteio de ontem, na escola primária North Park Elementary School, as vítimas fatais foram um aluno de oito anos, a professora Karen Smith, de 53 anos, e o seu ex-marido, Cedric Anderson, 53 anos, que cometeu suicídio após abrir fogo contra ela e os alunos. Um outro estudante está gravemente ferido.

Segundo a polícia, Anderson já tinha um histórico de registro de violência doméstica e teve um casamento breve com a professora.

A escola fica a 100 quilômetros de Los Angeles e a cerca de 13 quilômetros do local onde aconteceu um atentado em dezembro de 2015, quando um casal muçulmano abriu fogo em um evento matando 14 pessoas e ferindo 20.

Além do silêncio sobre o incidente de ontem, o governo não sinalizou com nenhuma mudança na legislação. Donald Trump é alinhado a conservadores e republicanos, cuja maioria é contra um maior controle no comércio de armas, como defendia Barack Obama e parte dos democratas.

