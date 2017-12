Trump se reunirá com líderes republicanos no primeiro fim de semana de 2018

A reforma tributária acaba com a obrigação de que todos os americanos comprem plano de saúde ou paguem uma multa, um dos pontos principais do Obamacare, mas deixa outros traços da legislação intactos - Foto: Jovem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende começar o novo ano se reunindo com líderes do Congresso para mapear a agenda legislativa de 2018, segundo informou a Casa Branca.

Após retornar da Flórida, onde passou as festas, Trump irá receber o líder republicano no Senado, Mitch McConnell e o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, no retiro presidencial de Camp David no primeiro fim de semana de 2018.

A reunião acontecerá duas semanas depois de Trump sancionar a reforma tributária, que entrará em vigor em janeiro. O projeto ficou marcado como a primeira grande conquista legislativa de Trump e dos republicanos em 2017, após o Senado não conseguir acordo para revogar e substituir a lei de saúde do governo Obama.

A reforma tributária acaba com a obrigação de que todos os americanos comprem plano de saúde ou paguem uma multa, um dos pontos principais do Obamacare, mas deixa outros traços da legislação intactos. Nenhum democrata votou a favor da reforma.

Por meio do Twitter, Trump afirmou nesta semana que democratas e republicanos chegarão a um acordo para desenvolver um novo projeto de saúde.