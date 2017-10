Trump se aproxima de Democratas em oferta por "excelente" lei de saúde

O presidente dos EUA Donald Trump está tentando uma aproximação com os Democratas para ver se eles "querem realizar uma excelente lei de saúde" depois que os republicanos falharam até o momento em cumprir sua promessa de revogar e substituir o ObamaCare.

Em sua conta no Twitter, Trump disse que conversou com o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, para chegarem a um acordo de substituição da atual lei de saúde.

"Conversei com Chuck Schumer ontem para ver se os democratas querem realizar uma excelente lei de saúde. ObamaCare está totalmente quebrado, com grandes prêmios. Quem sabe!", disse Trump em seu Twitter.

Schumer, no entanto, não fez nenhum comentário sobre os tuítes.

O presidente sugeriu que ele estaria aberto a negociar com os Democratas em relação aos cuidados de saúde. Por outro lado, não houve sinais claros de um compromisso entre os republicanos que queriam acabar com a Lei do Cuidado Acessível, uma vez que se tornou lei em 2010, e que democratas querem protegê-lo. Fonte: Associated Press

