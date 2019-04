Trump sancionará 34 embarcações que levam petróleo de Venezuela para Cuba

O governo dos Estados Unidos impôs nesta sexta-feira, 5, novas sanções contra a Venezuela. Desta vez, os alvos foram embarcações e empresas que fornecem petróleo venezuelano ao governo de Cuba. As medidas foram anunciadas pelo vice-presidente Mike Pence.

"O presidente (Donald Trump) está tomando ações contra uma fonte vital de riqueza do regime de Nicolás Maduro. Hoje, os Estados Unidos vão sancionar 34 embarcações que pertencem ou são operadas pela PDVSA e duas empresas que transportam petróleo venezuelano para Cuba", disse Pence em sua conta no Twitter. " O petróleo venezuelano pertence ao povo venezuelano."

Segundo estimativa da agência Reuters, a Venezuela envia a Cuba cerca de 49 mil barris de petróleo por dia, que correspondem 70% da demanda de combustível cubana. Há cinco anos, quando a indústria do petróleo venezuelana ainda não tinha sentido os impactos da crise, esse volume era cinco vezes maior.

A cooperação começou ainda nos governos de Hugo Chávez e Fidel Castro. À época, os cubanos pagavam o petróleo com o envio de médicos a comunidades carentes venezuelanas, a chamada Missión Barrio Adentro.

Com o tempo, a cooperação se estendeu à segurança e espionagem. Washington e a oposição venezuelana acusam Havana de treinar agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin), responsável pela prisão de dissidentes e opositores do regime.