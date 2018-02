Trump: Rússia atingiu objetivo de criar ruptura nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que, se o objetivo da Rússia era criar discórdia, ruptura e caos nos EUA, o país foi bem-sucedido.

"Se o objetivo da Rússia era criar discórdia, ruptura e caos nos EUA, então, com todas as audiências, investigações e ódio partidário, conseguiram além do que sonhavam", escreveu Trump no Twitter, acrescentando que os russos estariam rindo em Moscou. "Fique esperta, América!", disse ainda.

Na sexta-feira, 13 cidadãos russos foram indiciados, sob a acusação de conspirar para interferir na eleição presidencial americana de 2016, para minar o sistema político dos EUA e favorecer a candidatura de Trump, em detrimento da ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Foram as primeiras acusações criminais contra russos que teriam secretamente trabalhado para influenciar o resultado eleitoral americano.