Trump reiterará laço com Otan em conversa com secretário-geral da entidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ressaltará nesta quarta-feira que seu país está "100% comprometido" com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e com a expansão da aliança, afirmaram graduados membros do governo americano. Trump também repetirá o pedido de que os membros da Otan elevem seus gastos militares para 2% de sua produção econômica a fim de fortalecer a capacidade da entidade no longo prazo.

Na campanha presidencial, Trump várias vezes questionou a utilidade de longo prazo da Otan. Agora, o governo do republicano tem enfatizado seu apoio à entidade, particularmente após a piora da relação com a Rússia por causa da guerra na Síria, além de outros temas de segurança nacional. Trump se reúne com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, na Casa Branca.

Nesta semana, Trump aprovou formalmente a entrada de Montenegro na Otan, algo que contraria o desejo do Kremlin. Autoridades dos EUA ainda disseram que o governo Trump poderia apoiar a entrada de mais países na aliança.

Trump deve discutir a intervenção militar russa na Ucrânia e a necessidade de manter sanções ocidentais contra Moscou até que o governo de Vladimir Putin implemente um acordo internacional que prevê a desmobilização de forças militares no local. Trump e Stoltenberg também discutirão contraterrorismo e as operações militares da Otan no Iraque e no Afeganistão. Ambos devem conceder uma entrevista coletiva após a reunião. Fonte: Dow Jones Newswires.

