Trump reitera que não irá aceitar acordo de imigração sem garantir muro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou que só irá aceitar qualquer acordo sobre o programa de proteção à imigrantes, o DACA, caso seja garantida a construção de um muro na fronteira do país com o México.

Em mensagem no Twitter nesta segunda-feira, Trump afirmou que "qualquer acordo que não inclua uma segurança FORTE na fronteira e o desesperadamente necessário MURO é uma total perda de tempo. O dia 5 de março está chegando logo e os Democratas parecem não se importar com o Daca. Façam um acordo!"

No dia 5 de março é a data de expiração do programa do DACA, e com isso, milhares de jovens imigrantes que entraram nos Estados Unidos ilegalmente ainda crianças, podem sofrer perigo de deportação.

Hoje, os senadores John McCain, republicano do Arizona, e Christopher Coon, democrata do Delaware, devem anunciar um projeto de lei de imigração que não inclui financiamento para um muro na fronteira, mas prevê um caminho para a legalização dos chamados "Dreamers", contemplados pelo DACA, em um número maior do que o presidente Trump teria concordado em aceitar. O documento também inclui um pedido de estudo para determinar se são necessários medidas de segurança adicionais na fronteira.