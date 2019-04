Trump reforça posição contra imigração ilegal

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, reiterou a intenção de colocar a questão da segurança de fronteiras na agenda da eleição de 2020. Ele afirmou que os Estados Unidos "estão cheios", e que a imigração ilegal do México deve ser interrompida.



Trump fez o comentário nessa sexta-feira (5), durante visita à fronteira no sul do país. Ele disse, em reunião com autoridades do setor de segurança na Califórnia, que um grande aumento nas chegadas ilegais está sobrecarregando o sistema de imigração do país.



Trump inspecionou a área onde foi construído um muro para substituir a barreira anterior. Afirmou que o muro na fronteira era uma maneira barata, rápida e efetiva de interromper a migração ilegal.



Em declaração recente, o presidente americano disse que o México não está fazendo o suficiente para acabar com a entrada de drogas e criminosos nos Estados Unidos. Ele ameaçou fechar a fronteira e impor tarifas sobre produtos caso o México não adote mais medidas.



*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão)