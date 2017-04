Trump recua e diz que Otan 'não é mais obsoleta'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou em relação à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), ao dizer que "a Otan não é mais obsoleta". Durante coletiva de imprensa com o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, Trump voltou a criticar a Síria e comentou sobre as relações entre Washington e Moscou, dizendo que a Otan e os EUA devem se dar bem com a Rússia, mesmo que ele tenha poucas esperanças quanto a isso. Apesar de ter elogiado a aliança, o bilionário voltou a afirmar que os membros da Otan "devem pagar o que devem".

Questionado sobre a reunião entre o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, e líderes russos nesta quarta-feira, Trump disse que Tillerson fez um "fantástico" trabalho em Moscou e que teve uma reunião bem-sucedida no país. No entanto, o republicano afirmou que ainda vai ver suas relações com o presidente russo Vladimir Putin, e disse que não quer imaginar que a Rússia sabia sobre o uso de armas químicas na Síria. Para Trump, as relações EUA-Rússia "devem estar no nível mais baixo de todos os tempos".

As tensões entre Washington e Moscou voltaram a se acentuar desde a semana passada, quando os EUA lançaram 59 mísseis em território sírio, em reação a um ataque químico supostamente coordenado pelo governo de Bashar al Assad, que é aliado da Rússia. "Assad é um açougueiro", disse o bilionário, que afirmou que irá trabalhar junto com a Otan para resolver o "desastre" da questão na Síria. O presidente também disse que não quer imaginar que a Rússia sabia anteriormente sobre o uso de armas químicas contra civis sírios.

Em relação à Coreia do Norte, Trump relembrou que conversou por telefone com o presidente da China, Xi Jinping, e afirmou que Pequim deseja ajudar os EUA com a questão. Ele disse, ainda, que espera que a Europa não tenha o que temer, em relação à Rússia. Já Stoltenberg afirmou que uma Otan forte é boa para a Europa e, também, para os EUA.

Segundo o secretário-geral da Otan, treinar forças locais tem sido um dos maiores ganhos da aliança no combate ao terrorismo. Ele condenou o uso de armas químicas na Síria, ao dizer que qualquer uso de armas químicas é "inaceitável". Em relação à Rússia, Stoltenberg disse que a Otan não deseja uma nova Guerra Fria, além de afirmar que a Rússia é o nosso grande aliado, mas ponderou que a Otan precisa saber lidar com Moscou.

Trump também comentou que irá enviar o conselheiro de Segurança Nacional, Herbert R. McMaster, para o Afeganistão para coordenar o progresso no país com os líderes afegãos. Stoltenberg saudou a decisão e disse que "temos que preservar os nossos 'custosos ganhos' no Afeganistão".

