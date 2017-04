Trump recua de exigência para incluir financiamento do muro no Orçamento

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece estar recuando de sua exigência incluir no Orçamento o financiamento do muro que ele quer construir na fronteira com o México para evitar uma paralisação do governo no final da semana.

Em uma reunião com cerca de 20 jornalistas da mídia conservadora dos EUA, nesta noite, que ele estaria disposta a retomar a questão do financiamento do muro em setembro.

As informações são de duas fontes que participaram da reunião. O governo ficará sem dinheiro no próximo sábado, a menos que os legisladores passem o projeto de lei de financiamento. Fonte: Associated Press.

