Trump reconhece devastação e endividamento de Porto Rico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, finalmente tuitou sobre Porto Rico, mas sua mensagem pode não ser tão bem recebida pelos moradores do território americano que sofrem com a destuição deixada pela passagem do furacão Maria.

Em uma série de mensagens publicadas em suas redes sociais que "Porto Rico, que já está sofrendo com uma infraestrutura quebrada e grande dívida, está em apuros".

Trump disse que o sistema elétrico foi "devastado" e que grande parte da ilha "foi destruído". Ele também observou que Porto Rico deve "bilhões de dólares" aos "bancos de Wall Street".

Ele afirmou que comida, água e medicamentos são prioridades. O governo Trump tem sido criticado pela forma com que está lidando com a crise na ilha. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários