Trump reage e classifica depoimento de ex-procuradora de 'fraude total'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou pelo Twitter as investigações sobre possíveis vínculos de sua campanha com a Rússia de "uma charada financiada pelos contribuintes" e uma "fraude total".

As declarações foram feitas no Twitter, após a ex-procuradora-geral Sally Yates, uma das autoridades que testemunharam nesta segunda-feira em comissão do Congresso.

De acordo com Trump, Yates "não disse nada além de velhas notícias".

Em depoimento, Yates disse que tentou avisar a Casa Branca de que o ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn poderia ser chantageado pela Rússia por causa de suas ligações com funcionários da embaixada.

Flynn foi forçado a renunciar depois que o aviso de Yates ter se tornado público. Fonte: Associated Press.

