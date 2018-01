Trump quer US$ 18 bi para muro com México

O objetivo dos senadores era descobrir o que a administração quer que os congressistas incluam em um pacote que prevê a legalização de jovens imigrantes sem autorização - Foto: Divisão entre EUA e México

A administração do Trump está pedindo ao Congresso cerca de US$ 18 bilhões para construir mais de 700 milhas de barreiras novas e para substituição ao longo da fronteira localizada na parte sudoeste, no muro que separa os Estados Unidos do México. O pedido remete a uma grande expansão em relação às 654 milhas de barreira atuais.

Os planos constam de um documento elaborado pelo Departamento de Segurança Interna a pedido de um grupo de senadores. O objetivo dos senadores era descobrir o que a administração quer que os congressistas incluam em um pacote que prevê a legalização de jovens imigrantes sem autorização.

Trump deseja ainda impor novas restrições sobre as pessoas que patrocinam a imigração de parentes, que os críticos republicanos chamam de "migração em cadeia", e o fim da chamada "Loteria de Vistos de diversidade", um caminho disponível para pessoas de países com baixas taxas de imigração para os EUA.