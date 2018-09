Trump quer dificultar permanência de imigrantes legais que acessam benefícios

Imigrantes legais que acessam ou que parecem ter maior probabilidade de recorrer a programas públicos de assistência podem enfrentar mais dificuldade para entrar ou ficar permanentemente nos Estados Unidos, após uma proposta do governo Donald Trump divulgada no sábado. O governo poderá negar a esses imigrantes o green card, que garante residência permanente nos EUA, se eles tiverem recebido certos tipos de assistência a que tinham direito. Cerca de 27 milhões de pessoas no país são de famílias que receberam benefícios e que têm pelo menos um membro que é imigrante, de acordo com uma analise de junho do Instituto de Política de Migração.

A proposta publicada pelo Departamento de Segurança Interna mostra que o presidente Trump não está suavizando sua postura sobre imigração, apesar de reações contrárias e de decisões legais contra algumas políticas, como a separação de pais e filhos que entraram ilegalmente no país.

Conservadores dizem que a nova proposta, sugerida pela primeira vez no ano passado, é algo necessário para impedir que imigrantes sobrecarreguem serviços públicos como assistência médica e nutricional. Democratas e grupos de defesa de imigrantes alegam que a proposta vai punir pessoas que têm direito aos benefícios e vivem legalmente nos EUA.

A nova regra ainda será submetida a um período de consulta pública de 60 dias antes de ser finalizada. Ela não se aplica a certos grupos de imigrantes, como refugiados. Fonte: Dow Jones Newswires.