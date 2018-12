Trump: próximo encontro com Kim Jong Un deve acontecer em janeiro ou fevereiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu próximo encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, possivelmente ocorrerá em janeiro ou fevereiro de 2019. Segundo Trump no momento três lugares ao considerados para a reunião, mas que não iria revelar quais seriam.

A bordo do Air Force One, ao deixar Buenos Aires após participação na Cúpula do G-20, o presidente norte-americano disse em conversa com a imprensa que ele e Kim estão "se dando muito bem" e têm um "bom relacionamento". Trump acrescentou que em algum momento gostaria de convidar Kim para uma visita aos EUA.

As negociações entre os dois países sobre o encerramento de programa nuclear parecem ter paralisado desde junho, quando ocorreu a histórica Cúpula de Cingapura. Na ocasião, os dois líderes firmaram um vago compromisso de "desnuclearização" da península coreana, mas não deixaram claro sobre como fariam isso acontecer. Fonte: Associated Press.